Hamm-Heessen: Skoda-Fahrer kracht mit 1,6 Promille in Fiat

Mit rund 1,6 Promille ist ein 45-jähriger Skoda-Fahrer am Mittwoch, 11. September, gegen 7.40 Uhr frontal in ein anderes Auto gekracht.

Der Hammer war auf der Heessener Straße in Fahrtrichtung Westen unterwegs und überholte den Verkehr laut Zeugenaussagen über die Rechtsabbiegespur, um geradeaus weiter zu fahren. Zeitgleich beabsichtigte ein 28 Jahre alter Mann aus Hamm in seinem Fiat von der Heessener Straße nach links in die Straße "Auf der Mattenbecke" abbiegen. Im Bereich der Einmündung kam es schließlich zur Kollision.

Dabei verletzte sich der ältere Unfallbeteiligte leicht. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,6 Promille. Er kam zur ambulanten Behandlung und zwecks Entnahme einer Blutprobe per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt. Der Skoda wurde abgeschleppt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf schätzungsweise 8.000 Euro.



Quelle: Polizeipräsidium Hamm (ots)