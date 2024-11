Weimar/Erfurt: Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Am 14.03.2024 stellten Beamte der Polizeiinspektion Weimar ein herrenloses Fahrrad der Marke "Galano" (Modell: Volt 26) sicher, welches aus einer Diebstahlshandlung stammte. Der namentlich bekannte Dieb machte zur Herkunft des Rades widersprüchliche Angaben. Eine Version davon war, dass er es in Erfurt erworben habe. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich der Diebstahl bereits im März 2024 ereignet haben.

Das Rad ist überwiegend in der Farbe Schwarz gehalten und weist gelb-grüne Applikationen an Rahmen, Lenkergriffen und Sattel auf. Am Rahmen befindet sich ein verschlossenes Zahlenschloss.

Bislang konnte der Eigentümer des Fahrrades jedoch nicht ermittelt werden. Wenn Sie Hinweise zu dem rechtmäßigen Eigentümer haben oder der Eigentümer sind, wenden Sie sich bitte an die Kripo in Jena (Tel. 03641 81-0, E-Mail: [email protected], Aktenzeichen (bitte immer mit angeben): 0068116/2024).

Quelle: Landespolizeiinspektion Jena (ots)