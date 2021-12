Nienburg: "CORONA IST LÜGE" - Unbekannte schreiben Botschaft an Martinskirche

Unbekannte haben den Eingangsbereich der Martinskirche am Marktplatz in Nienburg in goldener und schwarzer Farbe u.a. mit der Aufschrift "Corona ist Lüge" beschmiert. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen ca. 20.00 und 08.00 Uhr.

Auf die Eingangstür wurde in goldenen Großbuchstaben "CORONA IST LÜGE" sowie links und rechts der Tür im Steinbogen mittels schwarzer Farbe " t = WHO" sowie ein "A" mit einem Kreis darum (Anarchiesymbol) und "2009" gemalt. Die Polizei Nienburg hat ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet. Aufgrund des politischen Bezuges übernimmt der Staatsschutz der PI Nienburg/Schaumburg die weiteren Ermittlungen.

Quelle: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg (ots)