Deutsche S-Bahnen immer unpünktlicher

Die Zuverlässigkeit der Deutschen Bahn hat auch im S-Bahn-Verkehr abgenommen. In zahlreichen S-Bahn-Netzen kommen immer mehr Züge zu spät oder fallen aus. Ursachen sind vor allem Personalprobleme und schadhafte Infrastruktur.

Das geht aus der Antwort des Verkehrsministeriums an den bahnpolitischen Sprecher der Grünen, Matthias Gastel, hervor, über die der "Spiegel" berichtet. Demnach hat die Pünktlichkeit der S-Bahn Stuttgart im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,7 Prozentpunkte abgenommen. Auch die S-Bahn Rhein-Neckar kommt häufiger zu spät - nur noch 84,7 Prozent der Züge erreichen ihr Ziel mit weniger als sechs Minuten Verspätung. Im Vorjahr waren es in den ersten sechs Monaten noch über 87 Prozent gewesen. Ebenfalls verschlechtert hat sich die S-Bahn München. Dort ist die Pünktlichkeit um fast zwei Prozentpunkte zurückgegangen.

Weiterhin sehr zuverlässig sind dagegen S-Bahnen, die auf eigenen Netzen verkehren, etwa in Berlin oder Hamburg. Zu kämpfen hat die Bahn den Angaben zufolge weiterhin mit vielen Störungen an Weichen und Signalen. In allen S-Bahn-Netzen kam es im ersten Halbjahr zu 6.032 Störungen in der Leit- und Sicherungstechnik (Vorjahr: 5.980) sowie zu 1.776 Weichenstörungen (Vorjahr: 1.468). Das sei "kein Zustand", der Pendlern zugemutet werden dürfe, kritisiert Gastel.

Quelle: dts Nachrichtenagentur