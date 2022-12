Göttingen: Bronzebrunnen von Terrasse am Nikolausberger Weg gestohlen

Einen Springbrunnen aus Bronze (siehe Foto) haben Unbekannte am vergangenen Sonntag (27.11.22) in der Zeit zwischen 14.15 und 16.45 Uhr von einem Grundstück am Nikolausberger Weg gestohlen. Die etwa 30 Jahre alte Extraanfertigung stand auf der Terrasse eines Privathauses. Der Brunnen ist ca. 120 cm hoch und wiegt rund 40 Kilogramm. Er hat vier zu Blättern geformte Etagen, über die bei Betrieb das Wasser läuft.

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe den Brunnen über den das Grundstück umgebenden Zaun gehoben haben und danach abtransportierten. Aufgrund des Gewichtes waren vermutlich mehrere Täter an der Ausführung beteiligt. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen. Quelle: Polizeiinspektion Göttingen (ots)