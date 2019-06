Köln: Umgestürzter Schweinetransporter

Am Freitagmorgen den 28.06.2019 um 06:40 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort "TH_2 - Umgestürzter Schweinetransporter, keine Person eingeklemmt" an die Nordlippestraße bzw. in die Autobahnauffahrt der BAB1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert.

Ein Viehanhänger von einem LKW ist mit Schweinen beladen in der Kurve aus bisher ungeklärter Ursache umgekippt. Durch die Wucht des Unfalls sind Schweine aus dem Auflieger herausgeschleudert worden. Circa 15 Schweine konnten durch die Öffnung entfliehen. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte sperrten den Bereich mit Verkehrsleitkegeln großflächig ab. Im weiteren Verlauf wurden die verängstigten Tiere behutsam mit Hilfe von tragbaren Leitern zusammen getrieben, so dass von Ihnen keine Gefahr mehr für andere Verkehrsteilnehmer ausgehen konnte.

In Absprache mit der Polizei wurde ein Veterinär, sowie ein Viehtransporter zum Umladen der Tiere organisiert. Mehrere Trupps suchten und fanden im Nahbereich entlaufene Tiere. Im weiteren Verlauf unterstützten die Einsatzkräfte den Amtstierarzt beim Keulen der schwerstverletzten Schweine. Ein Bergungsunternehmen richtete nachdem alle Tiere entladen waren, den Anhänger wieder auf. Einsatzende konnte der Leitstelle gegen 11:30 Uhr gemeldet werden. Bis 10:45 war die Autobahnauffahrt aufgrund der Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Im Einsatz waren 22 freiwillige Einsatzkräfte mit 5 Fahrzeugen, der Rettungsdient mit Notarzt aus Werne sowie die Polizei / Autobahnpolizei mit fünf Fahrzeugen und 10 Beamten, der Amtstierarzt und ein Bergeunternehmen. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Werne (ots)

