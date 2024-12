Harthof: Rauchentwicklung im Treppenhaus

Aufgrund eines stark verrauchten Treppenhauses sind zwei Personen mit einer Rauchgasinhalation behandelt worden. Gegen halb drei Uhr nachmittags gingen mehrere Anrufe in der Leitstelle München über eine starke Rauchentwicklung in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Harthof ein.

Einsatzkräfte der Feuerwehr München und des Rettungsdienstes wurden zu der Einsatzadresse disponiert. Bereist auf dem Weg zum Einsatzort konnten sie die Rauchentwicklung sehen. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner empfingen die Einsatzkräfte an der Straße und wiesen darauf hin, dass es im Treppenhaus bereits vom Keller her verraucht sei. Die Geflüchteten wurden sofort durch Rettungsdienstpersonal betreut. Dabei klagte eine Person, später dann eine weitere, dass sie Probleme bei der Atmung hätten. Sie wurden untersucht und vorsorglich in Münchner Kliniken transportiert. Währenddessen gingen mehrere Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung in den Keller und konnten die dort in Brand geratenen Gegenstände zügig löschen. Parallel dazu kontrollierte ein weiterer Atemschutztrupp das Treppenhaus. Die Bewohner blieben währenddessen in ihren Wohnungen. Nach den Löschmaßnahmen kontrollierten die Einsatzkräfte wegen der starken Rauchentwicklung während des Brandes noch mal alle Wohneinheiten. Nach den Maßnahmen der Feuerwehr konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Zur Brandursache ermittelt die Polizei, der Sachschaden kann nicht eingeschätzt werden. Quelle: Feuerwehr München (ots)