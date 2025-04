Sozialverband hält Rentenerhöhung für nicht ausreichend

Der Sozialverband Deutschland begrüßt die Rentenerhöhung, die am Mittwoch vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht wurde, hält sie aber für nicht ausreichend. Das sei ein wichtiges Zeichen für Millionen Rentner, sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.

"In Zeiten weiter steigender Preise für Mieten, Energie und Konsumgüter bedeutet dies eine spürbare Entlastung. Aber: Sicherlich wird für viele gerade mit kleinen Renten diese Anpassung schlichtweg nicht reichen."



"Gerade vor dem Hintergrund der Diskussion um die Zukunft der Rente ist die Anpassung eine der vielen Vorteile der gesetzlichen Rentenversicherung." Die gesetzliche Rente sei ein stabiler Anker auch in krisenhaften Zeiten, das werde in der Debatte zu oft vergessen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur