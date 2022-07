Bochum: Pablo ist zurück!

Der Fall "Pablo" bleibt spannend. Fassen wir zusammen: Am 1. Juli wird Pablo in Bochum von Streifenkollegen gefunden. Vom Herrchen oder Frauchen fehlte jede Spur. Der süße Vierbeiner wurde dann ins Tierheim gebracht. Von dort aus konnte Kontakt zur Eigentümerfamilie aufgenommen werden und für Pablo ging es heimwärts.

Am 3. Juli kam es zu einem Einbruch in Pablos Wohnhaus. Ab diesem Zeitpunkt fehlte von dem Welpen jede Spur (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5264447). Am heutigen 5. Juli erhielten Beamte der Polizeiwache Bochum-Mitte einen Zeugenhinweis auf den Aufenthaltsort von Pablo. Sofort suchten die Beamten die Örtlichkeit in der Innenstadt auf.

Dort trafen sie auf einen Mann, der Pablo bei sich hatte. Ob es sich bei dem Mann um einen möglichen Tatverdächtigen handelt oder ob er nur ein Zeuge ist, können wir derzeit nicht sagen.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Was aber bleibt ist: Pablo ist wieder da! Fröhlich und fidel.

Quelle: Polizei Bochum (ots)