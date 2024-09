Bedburg-Hau: Verkehrsunfall Motorradfahrer aus den Niederlanden verunglückt und verstirbt noch an der Unfallstelle

Am Dienstagabend (24. September 2024) gegen 17:55 Uhr kam es auf der Sommerlandstraße in Höhe der Straße Hasselt´sche Spick zu einem tragischen Verkehrsunfall.

Der 43-jährige Fahrer eines Motorrads (Yamaha XJ 900) war auf der Sommerlandstraße in Richtung Till-Moyland unterwegs, als er aus derzeit nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen einen Leitpfosten fuhr und im Anschluss gegen ein Verkehrsschild prallte. Das Motorrad rutschte weiter und kam in einem Feld zum Liegen. Der Niederländer aus Nijmegen erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die eingesetzten Kräfte der KPB Kleve zogen zur Unfallaufnahme das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen hinzu. Der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich um die Information der Angehörigen in den Niederlanden. Die Sommerlandstraße war zur Unfallaufnahme zwischen der Koppelstraße und der Klompstraße bis 21:55 Uhr voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat in Kleve hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.



Quelle: Kreispolizeibehörde Kleve (ots)