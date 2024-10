AfD: Schließung von Notfallpraxis wird als "Modernisierung" verkauft

Die AfD-Abgeordneten Carola Wolle MdL, sozialpolitische AfD-Fraktionssprecherin, und Dennis Klecker MdL unterstützen den Heilbronner Landrat Heuser, der sich gemeinsam mit 10 Bürgermeistern in einem offenen Brief an den Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) gewandt hatte: „Die Schließung der Ärztlichen Notfallpraxis in Brackenheim reißt unbestreitbar eine empfindliche Lücke in die medizinische Versorgung, da hat er völlig recht."

Beide weiter: "Die ernüchternde Antwort der KVBW ist ein weiterer Schritt des Kahlschlags im Gesundheitswesen des Landes. Denn die Schließung wird zur weiteren Überlastung der Notfallpraxis am Heilbronner SLK-Klinikum führen. Den Menschen im Lande wird das als Modernisierung des Bereitschaftsdienstes verkauft. Welcher Hohn! Die Landtagsfraktion der AfD unterstützt nachdrücklich den Widerstand der betroffenen Bürgermeister gegen das Kaputtsparen der medizinischen Notfallversorgung. Aber wer so handelt wie die grünschwarze Landesregierung, die ihr gesundheitspolitisches Sparprogramm gegen den Widerstand der Bürger gnadenlos durchzieht, nimmt wachsende Politikverdrossenheit in Kauf. Die AfD würde so eine Arroganz der Macht niemals zulassen.“ Quelle: AfD BW