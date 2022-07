Lauterbach kritisiert Ende der FFP2-Maskenpflicht in Bayern

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat mit Unverständnis auf die Abschaffung der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in bayerischen öffentlichen Verkehrsmitteln reagiert. In Bayern "trotz Sommerwelle" nicht weiter auf FFP2-Masken in Bus und Bahn zu bestehen sei ein "klarer Fehler", schrieb er am Samstag auf Twitter.

Ein Lockern in die Welle hinein wirke "unlogisch" und diskreditiere gleichzeitig den Ruf nach mehr Maßnahmen durch den Bund, so Lauterbach. Die Hauptschuld sieht der SPD-Politiker aber nicht bei seinem Kollegen auf Landesebene: Er sei "sicher", Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sei in der Frage "überstimmt" worden. Quelle: dts Nachrichtenagentur