Schäuble sieht Grüne als Beweis für Stabilität des politischen Systems

Für Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sind die Grünen ein Beweis für die Stabilität und Anpassungsfähigkeit des demokratischen Rechtsstaats. "Die Grünen sind heute das, was sie selber früher eine `stinknormale` Partei genannt hätten", sagte Schäuble der "Bild am Sonntag" anlässlich des 40. Geburtstags der Grünen.

Ihre Entwicklung zeige, "wie innovativ, anpassungsfähig und zugleich stabil unser politisches System ist", so der CDU-Politiker weiter. Sie zeige, dass die "Behauptung, Kritiker des Systems hätten bei uns keine Chance, schlicht falsch" sei. "Aus Protest und Betroffenheit wurden am Ende demokratisch legitimierte Entscheidungen wie etwa der Atomausstieg", so der Bundestagspräsident.

Quelle: dts Nachrichtenagentur