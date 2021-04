Unions-Chefhaushälter: Fraktion muss sich hinter Laschet versammeln

Der Chefhaushälter der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg (CDU), hat seine Fraktionskollegen aufgefordert, sich nach der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union hinter Parteichef Armin Laschet zu stellen. "Ich möchte jedem dringend raten, sich jetzt hinter Armin Laschet zu versammeln", sagte Rehberg der "Rheinischen Post".

Wer die Debatte Laschet versus Söder in der Fraktion weiterführe, der schade der Union als Ganzes. "Armin Laschet rate ich, sich zunächst mit Markus Söder zu verständigen und dann ein breites Team für den Wahlkampf aufzustellen. In diesem Team sollten Söder und auch Friedrich Merz eine wichtige Rolle spielen", so der haushaltspolitische Sprecher der Fraktion. "Die Union ist jetzt auf Geschlossenheit angewiesen, insbesondere nachdem die Grünen gezeigt haben, wie es geht, und sich mit Annalena Baerbock klar neu aufgestellt haben", sagte der CDU-Abgeordnete.

Quelle: dts Nachrichtenagentur