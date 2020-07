Niedersachsen will Reisebeschränkungen für Menschen aus Gütersloh erst ab 13. Juli aufheben

Das Land Niedersachsen will nach der gerichtlichen Aufhebung des Lockdowns im Kreis Gütersloh auch die bestehenden Reisebeschränkungen für Menschen aus dem Kreis fallen lassen - allerdings erst ab dem 13. Juli.

"Im Rahmen der Neufassung der Verordnung wird der Ausschluss der Menschen aus Gütersloh bei bis dahin unverändert positiver Infektionslage aufgehoben werden", teilte eine Sprecherin der Landesregierung der Düsseldorfer "Rheinischen Post" mit. "Die neue Verordnung soll am Montag, 13. Juli, in Kraft treten", sagte die Sprecherin weiter. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte am vergangenen Montag die Lockdown-Maßnahmen für den Kreis Gütersloh gekippt. Bis zu diesem Datum müssen Reisende aus dem Kreis Gütersloh noch einen negativen Corona-Test nachweisen, wenn sie in Niedersachsen Urlaub machen wollen.



Quelle: Rheinische Post (ots)