Faeser täuscht die Bürger: Grenzschutz gibt es nur mit der AfD!

Es klingt wie ein schlechter Witz: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will für eine „Begrenzung“ der Massenmigration nach Deutschland sorgen. Wie denn? Mit dem Bürgergeld, das als Rundum-Sorglospaket ab Januar auch an Flüchtlinge gezahlt wird, die hier nie etwas geleistet haben? Oder mit den 56 Bundesimmobilien, die man jetzt für die Neubürger herrichten will? Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Mit vereinfachten Asylverfahren? Längst zeichnet sich ab, dass sich die Migrationskrise von 2015 in diesem Herbst und Winter wiederholen wird – mit dem Unterschied, dass die eigenen Bürger heute selbst nicht wissen, wie sie über den Winter kommen sollen. Der Druck an den Grenzen steigt – aber nicht etwa, weil mehr Migranten über das Mittelmeer kommen. Deren Zahl ist in den letzten beiden Jahren nur leicht gestiegen und nimmt sich gegenüber 2015 geradezu minimal aus. Es liegt vielmehr daran, dass jene, die schon lange in südosteuropäischen Staaten Zuflucht gefunden haben, sich jetzt auf den Weg in den behaglichen Schoß des deutschen Steuerzahlers machen. Sie folgen genau den Anreizen, welche die Ampelregierung letzthin geschaffen hat – was nicht zuletzt ein klarer Verstoß gegen europäisches Recht ist." Quelle: AfD Deutschland