Luisa Neubauer (Grüne) kritisiert Siemens

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer(Bündnis90/Die Grünen), die mit weiteren Umweltschützern am Mittwochmorgen vor der Münchner Olympiahalle gegen die Geschäftspolitik von Siemens demonstriert, hat den Konzern scharf angegriffen.

"Siemens investiert in ein Kohleminen-Projekt, das in keinem Verhältnis zu dem steht, was energiepolitisch auf der Welt passieren muss. Es geht hier nicht `nur` um eine einzige Kohlemine, sondern um die Frage, ob das Paris-Abkommen eingehalten wird", sagte Neubauer der "Bild-Zeitung". Wenn Siemens bis 2030 klimaneutral sein wolle, aber in ein Projekt investiere, "das bis 2080 Kohle fördern soll - geht die Rechnung doch nicht auf", so die Klimaaktivistin weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur