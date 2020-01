Motschmann: Löschung des WDR-Videos ist richtig

Die öffentliche Debatte um das so genannte "Umweltsau"-Video des Westdeutschen Rundfunks hält an. Dazu erklärt die kultur- und medienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann: "Tom Buhrow hat richtig gehandelt. Das so genannte 'Umweltsau'-Video des WDR hat die Gefühle vieler gerade älterer Mitbürger verletzt und war darum ein Fehlgriff."

Motschmann weiter: "Darüber hinaus ist es nicht verantwortbar, Kinder zu instrumentalisieren. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird die Freiheit der Kunst, die die Satire einschließt, stets verteidigen. Aber das WDR-Video spaltet, und das ist nicht die Aufgabe einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt. Im Gegenteil: Sie soll Angebote für alle Teile der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Dass rechtsgerichtete Internet-Trolle das Video dankbar zum Anlass genommen haben, einen weiteren Frontalangriff auf die Institution öffentlich-rechtlicher Rundfunk zu starten, ist so bedauerlich wie abstoßend. Die Entscheidung, die Aufnahme in den sozialen Medien zu löschen, wird darum nicht falsch. Die Union steht zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil er zur Medien- und Meinungsvielfalt beiträgt und die Qualität unseres Medienangebots sichern hilft. 2020 wird es darum gehen, die Konkretisierung des öffentlich-rechtlichen Auftrags voranzubringen." Quelle: CDU/CSU - Bundestagsfraktion (ots)



