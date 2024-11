Dr. Rainer Balzer MdL: „Kriege, Krisen, Klima – was Schülern Sorgen macht“

Der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL hat dem Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung Realitätsumkehr vorgeworfen: „Hier haben wir es mit einer klassischen Verwechslung von Relevanz und Evidenz zu tun. Wenn ein Viertel der befragten Schüler Leistungsdruck als belastend empfindet oder sich oft Gedanken darüber macht, dass ‚Klima und Umwelt von Menschen kaputt gemacht‘ würden, heißt das eben auch, dass diese Themen für drei Viertel der Schüler keine Rolle spielen."

Dr. Balzer weiter: "Insofern überraschen mich weder die Ergebnisse noch die daraus gezogenen Schlussfolgerungen: Beide sind vom Zeitgeist durchdrungen, der da Pazifizierung, Verhätschelung, ja Verweicheierung heißt.

Nicht umsonst stößt die Stiftung in dasselbe Horn wie Bildungsministerin Schopper (Grüne), die sich schon letztes Jahr brüstete, Erst- und Zweitklässlern an 35 Schulen Baden-Württembergs keine Noten mehr zu erteilen, sondern unter anderem durch Blümchen zu bewerten. Den Kindern den Druck zu nehmen, sie in Watte zu packen, ist ein völlig falscher, ja verantwortungsloser Ansatz, der der Lebensrealität konträr gegenübersteht.“

Quelle: AfD BW