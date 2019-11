Gauland: Die wahre Heimat der Werte Union ist die Alternative für Deutschland

Nur in der AfD kann man noch frei seine Meinung äußern, ohne Angst vor Tabus oder von oben verabreichten Maulkörben haben zu müssen.

AfD-Bundessprecher Dr. Alexander Gauland begrüßt die Äußerung von Peter Tauber (CDU), die Werte Union habe keinen Platz in der CDU: „Peter Tauber hat vollkommen recht: Die Werte Union hat keinen Platz in der weichgespülten Mainstream-CDU. Diese CDU lässt keinen Raum mehr für politische Freiheit und echte Werte. Sie hat sich auf ein politisch korrektes Denken verengt, das keine echte Meinungsfreiheit mehr zulässt. Mitglieder der Werte Union haben keine Zukunft in der Merkel-CDU, sie sind dort nicht erwünscht. Darum laden wir sie ein, zu uns in die AfD zu kommen. Hier kann man noch frei seine Meinung äußern, ohne Angst vor Tabus oder von oben verabreichten Maulkörben haben zu müssen. Tauber bestätigt, dass die AfD die CDU als konservativ-bürgerliche Kraft endgültig abgelöst hat“, sagt Gauland.

Quelle: AfD Deutschland