Faeser verspricht umfangreiche Aufklärung nach Magdeburg-Anschlag

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bekräftigt, dass es eine umfangreiche Aufklärung der Hintergründe geben soll. "Die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden laufen auf Hochtouren", sagte sie am Sonntag. Das Bundeskriminalamt sei daran mit seinen Ermittlern beteiligt.

"Es gilt, alle Erkenntnisse zusammenzufügen, die ein Bild über diesen Täter ergeben, der in kein bisheriges Raster passt." Der Täter habe "unfassbar grausam und brutal" gehandelt - in der Begehungsweise wie ein islamistischer Terrorist, obwohl er ideologisch offenbar ein Islamfeind gewesen sei. "Die Ansichten und Äußerungen, die der Täter kundgetan hat, werden ebenso untersucht wie die Hinweise und Verfahren, die es bei verschiedenen Behörden und der Justiz gab", so Faeser. Daraus gelte es dann, "die richtigen Schlüsse zu ziehen".



Hier werde durch die Bundesbehörden "jeder Stein umgedreht", sagte die SPD-Politikerin. "Ich bin sicher, gleiches wird auch durch die zuständigen Landesbehörden geschehen. Wir haben gestern bereits die innenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen informiert. Am Montag werde ich diese erneut über unseren aktuellen Erkenntnisstand unterrichten." In einer möglichen Sondersitzung des Innenausschusses würden die Spitzen der Sicherheitsbehörden und sie selbst erneut über den Ermittlungsstand informieren, kündigte Faeser an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur