BDI: EU muss eigenen Kurs beim 5G-Ausbau beibehalten

Nach der Ankündigung der US-Regierung, einzelne Hersteller vom Ausbau der Netzinfrastruktur auszuschließen, hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) die EU aufgefordert, ihren eigenen Kurs beim 5G-Ausbau beizubehalten.

"Die EU muss souverän entscheiden, welche Marktakteure es beim Aufbau der 5G-Netzinfrastruktur zulässt", teilte der BDI am Donnerstag mit. Europa dürfe sich nicht in den Handelskonflikt zwischen China und den USA ziehen lassen. "Die Bundesregierung und die Europäische Kommission müssen an den von ihnen bereits initiierten Prozessen festhalten und diese zügig abschließen", so der BDI weiter. Die deutsche Industrie brauche rasch Rechts- und Planungssicherheit beim 5G-Ausbau. Hierfür seien "europaweit abgestimmte herstellerunabhängige Sicherheitsvorgaben" für 5G-Netzwerkinfrastrukturen eine "unerlässliche Voraussetzung", so der Industrieverband.





Quelle: dts Nachrichtenagentur