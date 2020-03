Umfrage: Habeck für Grünen-Anhänger Favorit als Kanzlerkandidat

Die Wähler der Grünen glauben mehrheitlich, dass Parteichef Robert Habeck der am besten geeignete Kanzlerkandidat der Partei ist. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Meinungsforschungsinstituts INSA für die "Bild".

46 Prozent Grünen-Wähler sprechen sich demnach für Habeck aus, 19 Prozent geben seine Co-Parteivorsitzende Annalena Baerbock an. Weitere Ergebnisse der Erhebung: 47 Prozent der Grünen-Anhänger sehen in Habeck den kompetentesten Politiker der Partei, 17 Prozent stimmen für Baerbock. 53 Prozent glauben, dass die Grünen am ehesten mit Habeck als Kanzlerkandidat ein gutes Wahlergebnis erzielen würden, 16 geben Baerbock den Vorzug. "Diese Zahlen belegen, dass die Anhänger der Grünen enttäuscht wären, wenn ihre Partei keinen Kanzlerkandidaten aufstellen würde", sagte INSA-Chef Hermann Binkert der "Bild".



Und weiter: "Das überrascht nicht, denn die Grünen haben sich bundesweit als Nummer zwei im Parteiensystem etabliert. Außerdem hätten sie eine realistische Chance, mit einer grün-rot-roten Koalition den nächsten Kanzler zu stellen, wenn jetzt Bundestagswahlen wären."

Quelle: dts Nachrichtenagentur