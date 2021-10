Beatrix von Storch: Claudia Roth erweist sich wieder einmal als Freundin krimineller Islamisten

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth wollte laut Bild-Zeitung verhindern, dass der afghanische Schwerstkriminelle Sanger Ahmadi, der jetzt deutschen Polizisten mit dem Tode droht, 2017 abgeschoben wird. Roth habe sich in einem Brief an den damaligen Bundesinnenminister de Maizière gegen die Abschiebung Ahmadis und 13 weiterer Afghanen ausgesprochen. Die Abschiebung fand dann doch statt.

Beatrix von Storch, stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, erklärt: "Wieder einmal bestätigt sich, dass Claudia Roth große Sympathien für islamistische Kriminelle zeigt. Als Bundestagsvizepräsidentin hatte sich die Grüne nur wenige Tage nach dem antisemitischen Attentat von Halle mit dem iranischen Parlamentssprecher Ali Laridschani getroffen, der für seine Vernichtungsdrohungen gegen Israel bekannt ist und die Leugnung des Holocaust verteidigt.

Roths freundschaftliches Verhältnis mit den iranischen Terror-Mullahs ist nicht neu. Neu aber ist ihr Versuch, dass sie die Abschiebung eines Unterweltbosses verhindern wollte, der jetzt deutsche Polizisten in einem Video mit dem Tode bedroht hat. Es reicht: Für Claudia Roth ist kein Platz mehr im neuen Bundestagspräsidium." Quelle: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag (ots)