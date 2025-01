AfD: Hofübergaben erleichtern – Landwirtschaft stärken

„Die Stärkung der Landwirtschaft sollte im Interesse von uns allen liegen.“ Das sagte der agrarpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Dennis Klecker MdL, heute im Landtag. „Nur mit einer starken Landwirtschaft ist ein möglichst hoher Grad an Selbstversorgung und Unabhängigkeit von Importen möglich. Doch die Anzahl der Betriebe sinkt zunehmend. In zehn Jahren gingen uns in Baden-Württemberg über 5.000 Höfe verloren, das ‚Höfesterben‘ schreitet weiter voran. Wichtig ist daher, dass frühzeitig Hofübernahmen geregelt werden können. Dazu braucht es vernünftige Rahmenbedingungen.“

Klecker forderte konkrete Maßnahmen: „Warum gibt es nicht zinsfreie Darlehen für die Landwirtschaft oder Steuerbefreiungen bei Hofübernahmen? Warum gibt es immer mehr Auflagen statt Bürokratieabbau? Unsere Höfe haben es schon schwer genug, mit Weltmarktpreisen und den Folgen Ihrer politischen Abkommen konkurrieren zu können. Es ist Eile geboten, um die Rahmenbedingungen zum Betrieb und zur Übernahme von Höfen endlich zu verbessern! Wenn Sie nicht erkennen, dass die mangelnde Attraktivität des Berufs vor allem an der geführten Politik liegt, dann erklären Sie den Verbrauchern bitte, warum die Lebensmittelpreise steigen, aber das Geld bei den Landwirten nicht ankommt!“ Quelle: AfD BW