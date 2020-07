Woldeit: 200 Polizisten notwendig, um zwei Haftbefehle an Linken zu vollstrecken

Was wie ein Witz klingt, ist im links-grünen Berlin leider Realität. Soll man lachen, soll man weinen, wenn in der FreieWelt* ein Bericht zu lesen steht, wonach ein Aufgebot von 200 (zweihundert!) Polizisten notwendig war, um in Berlins linker Hausbesetzer-Szene in der Rigaer Straße zwei Personen festnehmen zu können.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Karsten Woldeit, sieht das als symptomatisch für die Innere Sicherheit unter dem ROT-ROT-GRÜNEN Senat „Dass 200 Einsatzkräfte der Polizei notwendig sind um zwei Haftbefehle durchzusetzen, zeigt, welche Gefahr von Linksextremisten in dieser Stadt ausgeht. Der links-grüne Senat hat viel zu lange die Augen vor der teilweise terroristischen Szene verschlossen.“ Zugleich wies Woldeit darauf hin, dass vom Senat wenig gegen Linksradikale unternommen wird: „Bezeichnend ist, dass offenbar knapp ein Jahr vor der Wahl der Innensenator Stärke zeigen möchte. Das hätte bereits vor Jahren so stattfinden müssen.“ * Bericht FreieWelt

Quelle: AfD Deutschland