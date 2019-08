Kretschmer bekommt im Wahlkampf Unterstützung von Union

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kann im Wahlkampfendspurt auf prominente Unterstützung der gesamten Union zählen.

Die Spitzen von CDU und CSU wollten am 26. August in Dresden zu einer gemeinsamen Präsidiumssitzung zusammenkommen, berichtet das Nachrichtenmagazin Focus. Bei dem Treffen solle unter anderem beraten werden, wie die Lebensverhältnisse zwischen Städten und ländlichen Regionen angeglichen werden können. Einen Tag zuvor wollten die Spitzenpolitiker von CDU und CSU an Wahlkampfkundgebungen teilnehmen. Nach aktuellem Stand werde Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an der Sitzung nicht teilnehmen, berichtet das Nachrichtenmagazin Focus.

Quelle: dts Nachrichtenagentur