CDU-Generalsekretär Pawel Ziemiak: Verluste bei der Union sind bitter und tun weh

Der CDU-Generalsekretär Pawel Ziemiak räumt im phoenix-Interview ein, dass die CDU mit den Ergebnissen bei der Bundestagswahl hinter ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist. "Unser Ziel war ein anderes, das ist doch klar und es ist bitter und tut auch weh, wenn man die Verluste sieht im Vergleich zur letzten Bundestagswahl, wo wir viel stärker waren", so Ziemiak.

Ziemiak weiter: "Das müssen wir aufarbeiten und ich finde, das darf man auch nicht schönreden. An diesen Verlusten gibt es nichts schönzureden." Den Regierungsauftrag sieht er trotz des leichten Vorsprungs der SPD in den Prognosen noch nicht bei den Sozialdemokraten. "Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, deshalb kann niemand von einem klaren Regierungsauftrag sprechen", so der CDU-Generalsekretär.

Quelle: PHOENIX (ots)