AfD-Fraktion warnt vor weiterem Verfall des Nord-Ostsee-Kanals

Der Berichterstatter der AfD-Bundestagsfraktion für Seeverkehr, Alexis Giersch, erklärt zum baulichen Zustand des Nord-Ostsee-Kanals: „Der Nord-Ostsee-Kanal ist eine der meistbefahrenen Seeschifffahrtsstraßen der Welt. Jahrzehntelanger Sanierungsstau verursacht immer wieder massive Störungen im Betriebsablauf."

Giersch weiter: "Bereits im September 2025 war ein schwerer Schaden an einem Schleusentor in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) festgestellt worden. Kürzlich fiel nun auch noch die zweite große Schleusenkammer für mehrere Stunden aus. Die Schiffe stauten sich im Kanal und auf der Unterelbe. Das einzige existierende Ersatztor wird derzeit in Kiel gewartet.

Es soll nun vorzeitig eingebaut werden, um die Schifffahrt auf dem Nord-Ostsee-Kanal wieder störungsfrei möglich zu machen. Der Nord-Ostsee-Kanal wird seit Jahrzehnten kaputtgespart. Obwohl die bisherigen großen Schleusenkammern schon seit zwanzig Jahren auf eine Generalsanierung warten müssen, reichen die Finanzmittel für die planmäßige Instandhaltung nicht aus. Deshalb ist kein intaktes Schleusentor verfügbar. Die AfD-Fraktion fordert die Bundesregierung auf, endlich die benötigten Mittel zum Erhalt der Infrastruktur des Kanals zur Verfügung zu stellen. Mit der stiefmütterlichen Behandlung des Nord-Ostsee-Kanals gefährdet Deutschland die internationale Seeschifffahrt.“

Quelle: AfD Deutschland