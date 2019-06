Sachsens SPD-Chef macht Bundes-SPD für Abwärtstrend verantwortlich

Sachsens SPD-Landeschef Martin Dulig hat die Bundes-Partei für den Abwärtstrend der sächsischen SPD in den Umfragen anlässlich der Landtagswahl verantwortlich gemacht.

"Noch bis Anfang Mai haben wir uns erfolgreich gegen den Bundestrend gestemmt und lagen in allen Umfragen stabil zwischen 10 und 12 Prozent", sagte Dulig dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Nun hat auch uns der Abwärtssog der Bundes-SPD voll erfasst", so Dulig weiter. "Wir kämpfen mit dem Rücken an der Wand." In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Jüngste Umfragen sehen die SPD bei 7 bis 8 Prozent. Die Bundespartei war in der Sonntagsfrage zuletzt auf 11 bis 12 Prozent zurückgefallen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur