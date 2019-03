Umfrage: Wagenknecht beliebter als Habeck

Die scheidende Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht ist zu Deutschlands zweitbeliebtester Politikerin aufgestiegen. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Focus unter Berufung auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA.

Demnach erreicht Wagenknecht in dieser Woche einen Zustimmungswert von 110 Punkten in der Bevölkerung (+7 auf einer Skala bis 300 Punkte) und verdrängt damit Grünen-Chef Robert Habeck auf Platz drei, der auf 106 Punkte kommt (unverändert zur Vorwoche). Vergangene Woche lag Wagenknecht noch auf Platz vier. Nur Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erreicht mit 121 Punkten (unverändert) einen höheren Zustimmungswert als die Linken-Politikerin. Hinter Habeck auf Platz vier liegt der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel mit 104 Punkten (+4 Punkte). Dahinter folgt FDP-Chef Christian Lindner mit 99 Punkten (+1). Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer verliert im Wochenvergleich vier Punkte und rutscht vom dritten auf den sechsten Platz ab. Für INSA wurden zwischen dem 22. und 25. März 2019 insgesamt 2.012 Wahlberechtigte befragt ("Welcher Politiker/Politikerin vertritt Ihre Interessen am ehesten?").

Quelle: dts Nachrichtenagentur