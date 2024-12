SSW: Fahrradreparaturstationen: Aufwertung für Kiels Stadtverkehr

Zum Beschluss über den Antrag zur Einrichtung von Fahrradreparaturstationen im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität erklärt Ratsmitglied Marvin Schmidt, schulpolitischer Sprecher der SSW-Ratsfraktion Kiel: „Wir begrüßen den Fortschritt, den unser ursprünglicher Antrag angestoßen hat, und freuen uns über die nun angestoßene Initiative von Grün-Rot zur Einrichtung von Fahrradreparaturstationen in Kiel."

Schmidt weiter: "Der Grundgedanke dieses Vorhabens stammt von uns, und es ist schön zu sehen, dass er in einem breit getragenen Kompromiss mündete, der dem Verkehrsmix in Kiel im Ergebnis zugutekommt.

Der Weg zu diesem Beschluss hätte jedoch deutlich kürzer sein können. Die lange Verzögerung über das vergangene Jahr durch Grün-Rot war aus unserer Sicht nicht notwendig und hat ein wichtiges Projekt unnötig aufgehalten. Für die Zukunft würden wir uns etwas mehr Handlungsfreude in der Zusammenarbeit wünschen, um Themen von solcher Bedeutung schneller voranzubringen.

Die im Änderungsantrag beschriebenen Maßnahmen sind jedoch ein guter Kompromiss, der langfristig einen echten Mehrwert für die Fahrradinfrastruktur in Kiel darstellt. Fahrradreparaturstationen an zentralen Orten – insbesondere in der Nähe von Schulen und öffentlichen Einrichtungen – machen den Radverkehr in unserer Stadt noch attraktiver und stärken ihn nachhaltig. Gleichzeitig können gerade die Schüler*innen von diesen profitieren.

Jetzt gilt es, die Umsetzung zügig und mit der notwendigen Weitsicht anzugehen. Die geplante Zusammenarbeit mit Verbänden aus dem Fahrradforum ist ein guter Schritt, um die Stationen effizient zu betreiben und ein flächendeckendes Netz aufzubauen. Wir freuen uns, dass unsere Initiative nun greifbare Ergebnisse zeigt, und hoffen, dass alle Beteiligten diesen Weg konstruktiv weitergehen.“

Quelle: SSW