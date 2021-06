Scheuer unter Korruptionsverdacht?

Die Scheuer-CSU als Netzwerk. So hat das in Bayern schon immer funktioniert. Und wer glaubt, daran hätte sich irgend etwas geändert, muss nur mal einen Blick auf „Minister Klebesessel“, Andy Scheuer, werfen. Besser: Auf die Straßen in seinem Wahlkreis Passau. Der Bund investiert verdächtig viel Geld in den Straßenbau in Scheuers Wahlkreis. Dies berichtet die AfD Fraktion in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: Vergleichbare Wahlkreise kommen weitaus schlechter weg. Da wird neu gebaut und instandgesetzt, dass wir nur staunen können. Seit Scheuers Amtsantritt als Bundesverkehrsminister über 60 Millionen Euro Bundesmittel für neue Straßen – andere deutsche Landkreise bekamen in der gleichen Zeit gar nichts. Und fast 70 Millionen für die Instandhaltung. Andere Kreise bekamen? Genau: Gar nichts! Gut bezahlte Aufträge für örtliche Firmen – saubere perfekte Straßen für alle, die in Scheuers Wahlkreis wohnen. Da fließt das Steuergeld direkt aus Ihrer Tasche nach Passau. Wer das nicht normal findet, sorgt dafür, dass Scheuer es nicht nochmal in den Bundestag schafft. Mit einer Stimme für die AfD am 26. September! Lesen Sie hier die ganze Geschichte Quelle: AfD Deutschland