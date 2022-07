Linke dagegen, AfD überraschend dafür: Bundestag stimmt NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens zu

"Seit viereinhalb Monaten sehen wir alle wie zerbrechlich die Freiheit in Europa ist", gab Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht am Freitag in Berlin zu verstehen, während der Bundestag für den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens stimmte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Für die Nord-Erweiterung des transatlantischen Bündnisses votierten die Fraktionen von SPD, Grünen, FDP und Union. Die AfD stimmte der Vorlage überraschend zu – mit einigen Gegenstimmen und Enthaltungen. Die Linke stimmte dagegen." Quelle: RT DE