Grüne: "Scheuer ist Enteignungsminister"

Eine Enteignung von Wohnungsbaukonzernen lehnt die Bundesregierung ab, zum Bau von Autobahnen und Bundesstraßen wird aber in weitaus größerem Stil enteignet, als bislang von ihr mitgeteilt. Zunächst hatte das Verkehrsministerium von aktuell 65 Enteignungsverfahren gesprochen, nun kommt das Ministerium nach Rückmeldung aus allen Bundesländern auf insgesamt 200 Enteignungsverfahren. Das geht aus einer Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann (CDU) auf eine Anfrage des Grünen-Politikers Sven-Christian Kindler hervor, die dem Berliner "Tagesspiegel" vorliegt.

Dabei handelt es sich um 108 Enteignungsverfahren, um Platz für neue Autobahnen zu schaffen und um 92 Verfahren an Bundesstraßen. Spitzenreiter ist Sachsen mit 61 Enteignungen, gefolgt von Niedersachsen mit 32 und von Brandenburg mit 19 Verfahren. Nur in Hamburg, Bremen, Thüringen und dem Saarland laufen keine Enteignungen - in Berlin gibt es drei Verfahren zum Ausbau der A113 und A100. Wegen des Berliner Volksbegehrens für eine Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen mit mehr als 3000 Wohnungen ist eine scharfe Debatte um die Artikel 14 und 15 des Grundgesetzes entbrannt.

Quelle: Der Tagesspiegel (ots)