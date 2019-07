CDU-Chefin bewertet Merkels Gesundheitszustand als stabil

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Gesundheitszustand von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach den beiden Zitter-Anfällen als "stabil" bewertet.

"Angela Merkel hat eine stabile Gesundheit. Wir haben in all den Tagen, wo ich jetzt in Israel bin, immer wieder telefoniert - und es geht ihr gut", sagte Kramp-Karrenbauer der "Bild-Zeitung".



Auf die Frage, warum dann auf der ganzen Welt über Merkels Gesundheit gesprochen wird, sagte sie: "Es zeigt, welche großartig wichtige Rolle sie auf der Welt spielt, das konnte ich auch hier in Israel spüren." Es werde "eben besonders auf sie geschaut", so die CDU-Chefin weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur