Unfassbar: Junger "Flüchtling" beißt Frau krankenhausreif, weil sie keinen Sex wollte

Die ungehinderte Masseneinwanderung bringt Verbrechen in unser Land, die wir uns bis dahin kaum vorstellen konnten: Mitten in der Nacht überfällt vergangene Woche in Mühlacker in Baden-Württemberg ein 16-jähriger Somalier eine verheiratete Frau und fordert Sex von ihr. Als die Frau ablehnt, stürzt sich der Migrant auf sie, prügelt auf sie ein und beginnt sie zu beißen.

Das geschockte Opfer erleidet tiefe Bisswunden im Gesicht. Die Frau brüllt und schreit um ihr Leben – gleich mehrere Notrufe gehen bei der Polizei ein und die ist schnell am Tatort. Sie schnappen den 16-jährigen mutmaßlichen „Flüchtling“ aus Somalia auf frischer Tat als er wie in Rage weiter auf die am Boden liegende blutende Frau einprügelt.

Traumatisiert? Alles Folgen seiner „Flucht“? Staatsanwaltschaft und Richter müssen sofort den üblichen Reflex überwinden. Er ist ein Gast in unserem Land. Was würden Sie machen, wenn sich ein Gast in ihrem Haus so benimmt? Genau! Hinausgeleiten ist noch das mindeste – und genau so muss der Rechtsstaat reagieren. Wer sein Gastrecht so mit Füßen tritt – hat jenes verwirkt. Dieser und alle anderen straffälligen Migranten müssen sofort das Land verlassen. Die AfD ist bereit, den Kuschelkurs der Altparteien gegenüber Migranten für immer zu beerdigen und endlich wieder rechtsstaatlich zu handeln.



TAG24 zur brutalen Attacke durch „Flüchtling“

Quelle: AfD Deutschland