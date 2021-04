GEW fordert Luftfilter in bestimmten Klassenräumen auch unabhängig von Corona

Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, drängt im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) weiterhin auf die Anschaffung von Luftfiltern - auch unabhängig von der Pandemie. Tepe sagte: "Lüften war natürlich schon immer wichtig. Nun ist den Menschen noch einmal stärker bewusst geworden, dass eine gute Luftqualität auch das Lernen fördert."

Leider seien selbst in modernen Schulgebäuden Fensterflügel manchmal aus Sicherheitsgründen nicht zu öffnen, sondern lediglich Oberlichter. "Für solche Räume braucht man Lösungen wie eben Luftfilter", so Tepe. "Es wird ja schon die nächste Pandemie vorausgesagt. Ich hoffe, dass es nicht so kommen wird. Aber ich meine, die Investition in Luftfilter ist mit Blick auf die Luftqualität grundsätzlich eine gute Investition in lernförderliche Gebäude."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)