BSW will Erklärung des Generalbundesanwalts zu Nord Stream

Nach den Medienberichten über einen Haftbefehl gegen einen Ukrainer infolge der Nordstream-Pipeline-Sabotage fordert das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) eine Stellungnahme von Generalbundesanwalt Jens Rommel im Bundestag.

"Wir erwarten, dass Generalbundesanwalt Rommel den Innenausschuss des Bundestages so schnell wie möglich informiert, endlich alle Fakten auf den Tisch legt", sagte Klaus Ernst, stellvertretender Vorsitzender der BSW-Gruppe im Bundestag, dem "Tagesspiegel" (Online-Ausgabe). "Es ist ein himmelschreiender Skandal, dass die Justiz zwei Jahre lang angeblich im Dunkeln tappt und auch den Abgeordneten jede Information verweigert wurde."



"Wenn ein russischer Agent in Berlin einen Kaffee trinkt, wenn es einen Hackerangriff gibt, werden wir nach zehn Minuten informiert, wer es war, auch wenn die Faktenlage dünn ist", sagte Ernst: "Man muss kein Kriminalist sei, um zu ahnen, hier wurden Informationen zurückgehalten. Der Verdacht liegt nah: Unsere Ermittlungsbehörden sind deshalb so zugeknöpft, weil es Hinweise auf die Ukraine gibt. Es wäre ein Skandal, wenn Staatsraison dazu führt, dass Spuren in die Ukraine ignoriert und Ermittlungsergebnisse zurückgehalten wurden."



Die Anschläge gegen die Pipelines könnten "nicht von einem Privatmann oder Stammtischbrüdern organisiert worden sein", sagte Ernst, "da steht ein Staat dahinter". Er sagte weiter: "Wenn die Ukraine einen Terroranschlag gegen unsere Infrastruktur organisiert hat, müssen sofort alle militärischen Hilfen infrage gestellt werden." Sofern sich herausstelle, dass Polen die Festnahme des verdächtigten Ukrainers verhindert haben sollte, müsse die Bundesregierung das mit der polnischen Regierung klären. "Es wirft ein seltsames Bild auf die Zusammenarbeit der Nato-Staaten, sollte sich der Vorwurf erhärten."

Quelle: dts Nachrichtenagentur