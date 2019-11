Klöckner verteidigt Agrarpolitik der Bundesregierung

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat die von der Bundesregierung geplanten Reformen in der Landwirtschaft verteidigt. Dazu gehören unter anderem strengere Auflagen beim Insektenschutz und beim Düngen.

Im Inforadio vom rbb sagte die CDU-Politikerin am Dienstag, die Anpassungen seien nötig, um die Umwelt zu schützen: "Wir sehen auf der einen Seite einen Insektenschwund [...]. Wir sehen auf der anderen Seite, dass es zu viel Nitrat im Grundwasser gibt [...], an einigen Stellen. Und wir sehen, dass es mehr Wunsch nach Tierwohl gibt und deshalb Stallumbauten notwendig werden. [...] Das ist teuer und diese Investitionen wird im Zweifel kein junger Mensch tätigen, sondern woanders seinen Beruf suchen. Und das ist nicht in unserem Interesse."

Klöckner verwies darauf, dass die Bauern mehr Geld bekommen sollen, damit sie die Maßnahmen stemmen können: "[Es] ist in unser aller Interesse, dass es regionale Landwirtschaft gibt [...] und deshalb bedarf es auch der Förderprogramme, die wir heute [...] im Deutschen Bundestag [...] mit dem Rekordhaushalt für die Landwirtschaft beschließen werden."

Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)