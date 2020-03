Bayerns Ministerpräsident will Katastrophenfall ausrufen wegen 4 Toter

Bayern verschärft in der Corona-Krise die Gangart. "Ja, wir werden diesen sogenannte Katastrophenfall ausrufen", sagte Söder am Sonntag dem Bayerischen Rundfunk. In Bayern gab es bis Sonntag 886 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus, etwa 6,8 je 100.000 Einwohner.

Bundesweit liegt der Wert mit 7,4 etwas höher. Mit 4 Todesfällen ist die Mortalitätsrate in Bayern allerdings etwa doppelt so hoch wie im Rest des Landes. Quelle: dts Nachrichtenagentur