Carola Wolle MdL: „Südwest-Krankenhäuser fordern Stopp der Klinikreform“

„Von Berlin bis Stuttgart wird über ‚Leistungsgruppen‘, ‚Zentralisierung‘ und ‚Strukturbereinigung` fabuliert, aber elementare Fragen zwischen Bund und Ländern sind noch völlig unklar.“ Mit diesen Worten reagiert die sozialpolitische AfD-Fraktionssprecherin Carola Wolle MdL auf die Warnung der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) vor den Folgen der geplanten Krankenhausreform.

„Das betrifft die finanziellen Auswirkungen der Reform ebenso wie grundlegende inhaltliche Kernaussagen. Was dieser brutale Sparkurs bereits heute anrichtet, ist gestern einem Leserbrief in der Montagausgabe der Heilbronner Stimme zu entnehmen, in dem die Schließung zweier Krankenhäuser zu überfüllten Notaufnahmen mit zehnstündigen Wartezeiten schwerkranker Patienten führt.

Wer das Steuergeld der Bürger nicht an erster Stelle für deren Gesundheit einsetzt, handelt buchstäblich asozial. Die AfD wird einer solche ideologisch geprägte Zerstörung der Krankenhauslandschaft ein Ende setzen.“



Quelle: AfD BW