Katrin Ebner-Steiner: Die blaue Welle ist da – Sensationelle AfD-Wahlerfolge in Thüringen und Sachsen!

Laut ersten Hochrechnungen hat die AfD die Landtagswahl in Thüringen mit großem Abstand gewonnen. In Sachsen liegt sie derzeit als zweitstärkste Kraft knapp hinter der CDU. „Die blaue Welle ist da: Die AfD ist mit großem Abstand stärkste Kraft in Thüringen. In Sachsen liefert sie sich nach neuesten Hochrechnungen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU", teilt Katrin Ebner-Steiner mit.

Ebner-Steiner weiter: " Auch hier ist der Sieg noch möglich. In beiden Bundesländern handelt es sich um großartige Wahlerfolge! Die Ampel-Parteien wurden grandios abgestraft. Die Bürger haben die Verbots- und Bevormundungspolitik, die illegale Massenmigration und den Klima-Kommunismus satt. Ein paar eilige Täuschungsmanöver kurz vor den Wahlen haben der Bundesregierung nichts gebracht. Das Vertrauen in die Katastrophen-Ampel ist restlos zerstört. Und die CDU kann nicht punkten. Sie steht nur für ein tristes „Weiter so“. Ich gratuliere Björn Höcke und Jörg Urban zu diesen sensationellen Ergebnissen! Und ich sage ganz herzlichen Dank an alle Mitglieder und Mitstreiter! Wir verändern den Osten. Und bald auch Bayern!“ Quelle: AfD Bayern