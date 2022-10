Lehrermangel in Sachsen-Anhalt: 12.000 Zeugnisnoten fehlen

Der Lehrermangel in Sachsen-Anhalt wirft seinen Schatten bis auf die Zeugnisse: Tausenden Schülern in Sachsen-Anhalt konnte im vergangenen Schuljahr aufgrund ausgefallener Stunden in mindestens einem Fach keine Note vergeben werden. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle in ihrer Freitagsausgabe.

Grundlage sind Daten des Bildungsministeriums in Magdeburg, die der Linken-Landtagsabgeordnete Thomas Lippmann erfragt hat. Demnach klaffen knapp 12.000 Lücken auf den Zeugnissen. Im Land gibt es etwa 200.000 Schüler. Bildungspolitiker Lippmann ist alarmiert: "Das ist ziemlich viel. Und es ist nur die Spitze des Eisbergs", sagte Lippmann der MZ.

Besonders hart trafen die Einschnitte im Unterricht Grund- und Sekundarschulen. Hier fehlten in je rund 2.000 Fällen Noten in Musik. Auch die Fächer Wertebildender Unterricht, Chemie und Physik waren stark betroffen. Allerdings: Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Leerstellen auf den Zeugnissen erheblich um 8.000 Noten. Und das, obwohl das Bildungsministerium zuletzt eine durchschnittliche Unterrichtsversorgung von nur 92 Prozent einräumen musste - dem bislang schlechtesten Wert in Sachsen-Anhalt. Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)