Anton Baron MdL: Etat muss abgespeckt werden!

AfD-Fraktionschef Anton Baron MdL kommentiert die von Ministerpräsident Kretschmann gesetzten Schwerpunkte für den neuen Etat wie folgt: „Kretschmanns Botschaft höre ich schon, allein mir fehlt der Glaube daran. Die genannten Schwerpunkte, Digitalisierung, Sicherheit und Forschung, sind tatsächlich essenziell wichtig."

Baron weiter: "Allerdings wird in erster Linie Kretschmanns Partei dafür sorgen, dass auch wieder für Klima und Migration Unmengen an Steuergeld vergeudet wird. Hier muss deutlich gekürzt werden. In Zeiten multipler, selbstverschuldeter Krisen, ist das mehr als notwendig!“

Quelle: AfD BW