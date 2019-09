Walter-Borjans will Gabriel wieder einbinden

SPD-Politiker Norbert Walter-Borjans würde im Fall seiner Wahl zum SPD-Chef Sigmar Gabriel wieder für die Partei gewinnen wollen. "So einer wie er darf nicht in Ungnade fallen, auch wenn die Rufe von der Seitenlinie gelegentlich nerven", sagte Walter-Borjans im Interview mit der Westdeutschen Zeitung.

"Ich selbst habe oft mit ihm sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß aber auch, dass da schon mal Kontinuität verloren geht. Diese Herausforderung ist mir bewusst", so Walter-Borjans über Gabriel, der in Kürze aus dem Bundestag ausscheiden will. Gabriel habe Walter-Borjans seine Hilfe zugesagt. "Wir müssen die Kunst entdecken, ihn und andere dauerhaft gewinnbringend einzubinden", sagte der ehemalige NRW-Finanzminister.



Quelle: Westdeutsche Zeitung (ots)