Cyron: Altparteien bevorzugen Lebensformen gesellschaftlicher Minderheiten

Am 15. Mai war der Tag der Familie. Und am 26. Mai ist Vatertag. Diese Feiertage stellen Eltern und Familie in den Mittelpunkt, aber in der praktischen Politik spielt die klassische Familie kaum noch eine Rolle. Gefördert werden eher andere Modelle des Zusammenlebens.

Die familienpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Dr. Anne Cyron, äußert sich dazu wie folgt: „Ehe und Familie stehen laut Artikel 6 GG unter dem besonderen Schutz unserer Verfassung. Ein klares Ja zur Familie bedeutet, unserer Gesellschaft Zukunft zu geben.

Es bedeutet, Kinder in Geborgenheit auf das Leben vorzubereiten, ihnen ein beständiges soziales Gefüge zu bieten, das für ihre gesunde Entwicklung unentbehrlich ist. Familie gibt Halt und stärkt Kindern das Rückgrat. Familie ist Rückzugsort in schwierigen Lebenslagen. Familie ist Gemeinsamkeit und der wichtigste soziale Ort. Hier lernen Kinder, für andere Menschen Verantwortung zu tragen, füreinander einzustehen, aber auch Rücksicht aufeinander zu nehmen. Sie lernen das Nehmen, das Geben, das Teilen. Familie ist ein großartiges Unternehmen. Familie ist unentbehrlich für den Einzelnen, für die Gesellschaft und den Staat. Trotzdem fehlt es an der nötigen Wertschätzung, die dieses großartige Unternehmen verdient. Die Familie muss wieder ins Zentrum der Politik gerückt werden. Wir brauchen finanzielle Erleichterungen für Familien und mehr Anerkennung für die großartigen Leistungen, die Eltern in die Gesellschaft einbringen. Wir brauchen eine Willkommenskultur für jedes ungeborene Kind, denn es ist die Zukunft unseres Landes. Und dieser Zukunft sollten wir höchste Wertschätzung und Fürsorge zukommen lassen. Deswegen ist die AfD die Partei der Familie.“ Quelle: AfD Deutschland