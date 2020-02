Wegen Thüringen: Zahl der Parteieintritte bei Linken verzehnfacht

Die Vorgänge in Erfurt haben bei der Linken eine Eintrittswelle ausgelöst. "Schon am Tag der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen haben sich unsere Beitrittszahlen verzehnfacht", sagte Parteichef Bernd Riexinger der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

In den wenigen Stunden habe seine Partei 113 neue Genossen begrüßen können. Quelle: Rheinische Post (ots)



