Union will Habeck und Lindner herbeizitieren - Ampel-Mehrheit steht

Im Bundestag hat die Union am Mittwoch beantragt, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner herbeizuzitieren - die Ampel-Mehrheit hat aber gehalten.

Im Rahmen eines sogenannten "Hammelsprungs" stimmten am Nachmittag 225 Abgeordnete dafür, die Minister zu einer Aktuellen Stunde zum "Kurs der Bundesregierung in der Wirtschaftskrise" herbeizurufen, 329 Parlamentarier stimmten dagegen. Dem Vernehmen nach hielten sich beide zu diesem Zeitpunkt im Kanzleramt auf, um gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Koalitionsausschuss am Abend vorzubereiten.



Bei dem Treffen der Spitzen von SPD, Grünen und FDP steht möglicherweise die gesamte Koalition auf dem Spiel. Es wird erwartet, dass sich die Gespräche bis in die Nacht ziehen könnten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur