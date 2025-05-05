Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Weimer kontra Merz: Veggie-Wurst bleibt Veggie-Wurst!

Freigeschaltet am 14.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Wolfram Robert Wilhelm Weimer (2025)
Wolfram Robert Wilhelm Weimer (2025)

Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Ernährungsminister Wolfram Weimer widerspricht Überlegungen von Kanzler Friedrich Merz (CDU), Bezeichnungen wie „Veggie-Salami“ oder „pflanzlicher Schnitzelersatz“ zu untersagen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Weimer plädiert für klare Kennzeichnung statt Verbotsdebatten, heißt es aus seinem Haus. Die Verbraucher wüssten, was sie kaufen – entscheidend seien Inhaltsstoffe und Nährwerte.

Nach Angaben des Ministeriums setzt Weimer auf eine „deutlich sichtbare, einheitliche“ Kennzeichnung (z. B. „pflanzlich“, „auf Soja-/Erbsenbasis“) sowie strengere Regeln gegen tatsächlich irreführende Aufmachungen. Ein generelles Sprachverbot lehnt er ab: Handelsbezeichnungen müssten verständlich bleiben, EU-Recht lasse passende Zusätze zu, solange keine Täuschung vorliege.

Zugleich kündigt das Ressort an, Leitfäden für Handel und Hersteller zu aktualisieren, Kontrollen zu bündeln und Nährwertprofile voranzubringen. Der politische Streit dreht sich damit weniger um Wörter als um Transparenz, Gesundheitsaspekte und fairen Wettbewerb zwischen tierischen und pflanzlichen Produkten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


